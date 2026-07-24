Nereguli la Spitalul Floreasca: Secția de Medicină Internă va fi închisă temporar

Decizia de suspendare a fost luată de conducerea spitalului pentru a permite aplicarea măsurilor dispuse de DSP București și de Ministerul Sănătății. Pe durata acestei perioade, secția nu va mai efectua internări, iar pacienții care necesită îngrijiri de specialitate vor fi direcționați către alte unități medicale din Capitală aflate în colaborare cu Spitalul Floreasca.

Schimbări la Spitalul Floreasca

Potrivit concluziilor controlului, structura în care funcționează Secția de Medicină Internă nu mai corespunde autorizației sanitare de funcționare, după efectuarea unor modificări care nu au fost comunicate autorităților sanitare competente.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus remedierea deficiențelor constatate într-un termen de 30 de zile. Printre măsurile solicitate se numără actualizarea structurii organizatorice a spitalului în conformitate cu realitatea din teren, amenajarea unei săli de pansamente, finalizarea lucrărilor de renovare, extinderea unor spații pentru respectarea normelor sanitare și reorganizarea circuitelor funcționale.

Într-o decizie semnată de managerul Spitalului Floreasca, Andrei Bogdan Zidaru, se precizează că, în perioada suspendării, vor fi realizate lucrări de igienizare și dezinfecție terminală, reorganizarea spațiilor existente și pregătirea secției pentru reluarea activității în condiții conforme cu cerințele de autorizare și cu standardele de siguranță pentru pacienți.

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Controalele vor fi reluate

Ministerul Sănătății a anunțat că, la finalul perioadei de 30 de zile, inspectorii vor reveni la Spitalul Floreasca pentru a verifica implementarea măsurilor dispuse și pentru a stabili dacă secția poate primi din nou autorizația necesară funcționării.

Suspendarea activității Secției de Medicină Internă are loc într-un context în care Spitalul Clinic de Urgență Floreasca a fost supus, în ultimii ani, mai multor controale și verificări din partea autorităților sanitare.

În anul 2025, Ministerul Sănătății a dispus măsuri și sancțiuni în urma unor nereguli constatate la Compartimentul pentru Arși, inclusiv suspendarea temporară a internărilor și aplicarea unor amenzi, după identificarea unor deficiențe privind condițiile de funcționare și prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale.