Alertă în Alba: Deltaplanist rănit după o aterizare violentă într-o zonă împădurită

IPJ Albă anunță că miercuri după-amiaza, în jurul orei 16.20, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Rimetea, un pilot de deltaplan s-ar fi accidentat.

Din cercetări a reieșit că, un bărbat de 48 de ani, din Florești, județul Cluj, ar fi inițiat un zbor liber cu un deltaplan fără motor.

Un cablu al acestuia ar fi agățat un arbore, moment în care bărbatul a căzut, suferind o leziune la piciorul drept.

Bărbatul nu a solicitat transportul la spital.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

