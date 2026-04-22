de Redacția Jurnalul    |    22 Apr 2026   •   20:45
Alertă în Alba: Deltaplanist rănit după o aterizare violentă într-o zonă împădurită
Sursa foto: Pilot de deltaplan rănit în județul Alba. Cablul aparatului, prins în crengi

Un bărbat a fost rănit la un picior miercuri după-amiaza după ce cablul unui deltaplan cu care zbura s-a agățat de un copac, iar bărbatul a căzut. Accidentul a avut loc în Rimetea, județul Alba.

IPJ Albă anunță că miercuri după-amiaza, în jurul orei 16.20, polițiștii din Aiud au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că, pe raza localității Rimetea, un pilot de deltaplan s-ar fi accidentat.

Din cercetări a reieșit că, un bărbat de 48 de ani, din Florești, județul Cluj, ar fi inițiat un zbor liber cu un deltaplan fără motor.

Un cablu al acestuia ar fi agățat un arbore, moment în care bărbatul a căzut, suferind o leziune la piciorul drept.

Bărbatul nu a solicitat transportul la spital.

Polițiștii fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.

(sursa: Mediafax)

 

