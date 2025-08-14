A fost prins bărbatul care a ucis o femeie într-o casă din Mogoșoaia, județul Ilfov

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov, în colaborare cu polițiștii Secției nr.5 din cadrul DGPMB, au depistat persoana bănuită de uciderea femeii din Mogoșoaia.

Tânărul de 25 de ani se află în custodia polițiștilor.

Oamenii legii urmează să stabilească toate cauzele în care a avut loc evenimentul și să ia măsurile legale care se impun.

Polițiști din cadrul Poliției Orașului Buftea au fost sesizați, miercuri, de către o persoană, cu privire la faptul că o femeie a fost găsită decedată în locuința din comuna Mogoșoaia, având o plagă înjunghiată, produsă prin agresiune fizică în zona gâtului.

Echipajele medicale au constat decesul femeii în vârstă de 76 de ani.

(sursa: Mediafax)