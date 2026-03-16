Depopularea satelor: Într-o localitate din Satu Mare au mai rămas 20 de oameni

de Redacția Jurnalul    |    16 Mar 2026   •   14:45
Satele românești suntt aproape pustii. Lipsa infrastructurii i-a determinat pe mulți locuitori să se mute la oraș.

Într-o localitate din Satu Mare trăiesc astăzi doar 20 de oameni. Restul caselor au devenit locuințe de vacanță, folosite doar în weekend.

Satul Istrău, din județul Satu Mare, este unul dintre locurile în care timpul pare să fi încetinit, iar depopularea este vizibilă la fiecare pas. 

Generațiile tinere au plecat

Cel mai tânăr locuitor din Istrău are 22 de ani. Majoritatea celor rămași în sat sunt persoane trecute de 40 de ani, care se ocupă în principal de agricultură. Cei care nu lucrează pământul fac naveta la oraș, însă starea proastă a drumurilor le creează dificultăți.

Suntem aproximativ 20 de persoane stabile. În rest, îs care vin doar în weekend, au case de vacanțe. Majoritatea de aici se ocupă cu agricultura. Care nu, fac naveta în oraș, numai că drumul îi rău, își sparg cauciucurile”, spune tânărul pentru portalsm.ro.

Acesta povestește că a încercat să-și găsească un loc de muncă în oraș dar costurile navetei sunt prea mari în raport cu salariul oferit.

Am încercat să mă angajez undeva, numai că nu se merită pe salariu de 3.000 de lei. Motorina îi scumpă, mai faci o pană și alea îs scumpe, cauciucurile”, explică acesta.

Viața dificilă a bătrânilor

Situația este și mai dificilă pentru vârstnici, care depind adesea de ajutorul celor mai tineri pentru nevoile de bază.

Dacă nu vine nimeni, nu au mâncare, nu au pâine, nu au nimic. Au grădină, dar alimente nu au. De multe ori trebuie să meargă cineva după cumpărături pentru ei”, spune tânărul.

Astfel, Istrău rămâne un sat în care casele goale și lipsa generațiilor tinere reflectă o realitate comună multor comunități rurale din România: depopularea și lipsa infrastructurii care fac viața grea celor care rămân.

