Descoperire macabră la Ploiești: O femeie a fost găsită moartă în casă după mulți ani

de Redacția Jurnalul    |    17 Feb 2026   •   16:30
Sursa foto: O femeie a fost găsită în propria locuință, la 4 ani după ce a murit.

Autoritățile din Ploiești au găsit rămășițele unei femei în vârstă de 68 de ani, la patru ani după deces. 

Aceasta ar fi murit în propria sa locuință, aflată într-un apartament de la etajul doi al unui bloc din oraș.

Care este cauza decesului?

Alerta a fost dată de unul dintre copiii femeii, care a observat că ușa apartamentului nu a mai fost deschisă de mult timp.

Din primele informați rezultă  că femeia ar fi murit în urmă cu aproximativ patru ani. Administratorul blocului a precizat că aceasta suferea de cancer iar vecinii nu au mai văzut-o în ultimii ani.

Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale decesului. Ancheta urmează să clarifice dacă moartea a fost naturală sau există alte elemente care trebuie investigate, potrivit observatornews.ro.

Această descoperire tulburătoare readuce în atenție importanța supravegherii locuințelor persoanelor vulnerabile și relații constante cu apropiații în cazuri de izolare prelungită.

