Bătaie la Penitenciarul Giurgiu. Un deținut a fost înjunghiat

IPJ Giurgiu anunță că miercuri după-amiază polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 de un reprezentant al Penitenciarului Giurgiu cu privire la faptul că un deținut a fost transportat la spital.

Din primele cercetăr a reieșit că un deținut de 32 ani, din județul Ialomița, ar fi aplicat, pe fondul unui conflict referitor la normele de conviețuire, mai multe lovituri cu un obiect tăietor înțepător confecționat artizanal din metal, unui alt deținut de 33 de ani, din județul Galați.

Instanța de judecată a admis joi propunerea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu și a dispus, față de bărbatul bănuit de săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor, măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

