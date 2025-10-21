Dezvăluiri șocante după explozia din Rahova. Administratora blocului: „Dădeau din numeri. Doamnă, nu putem să facem nimic..”

Paraschiva Popa spune, într-un interviu pentru Antena3 CNN, că nci Disrigaz, nici pompierii nu au luat măsuri concrete pentru a preveni tragedia.

Tehnicianul de la Disrigaz s-a baricadat în mașină

Locatarii au simțit moros puternic de gaze și au chemat Distrigaz. Un tehnician a venit cu un detector, dar a refuzat să intre în subsolul blocului și s-a baricadat în mașină, refuzând orice dialog.

"S-a baricadat în mașină și n-a mai vrut să stea de vorbă cu noi. Sunați la ANRE să vină să vă facă verificare", a povestit Mihai Marin, locatar.

Administratora blocului și un locatar spun că nu știu de unde a oprit acesta gazul. Tehnicianul a lăsat un proces-verbal fără a verifica pierderile reale de gaze.

"Nu știm de unde a oprit el gazul. Nu știu. A plecat singur. Noi știm de caseta de gaz de lângă ghena de gunoi", a spus Mihai Marin.

"De unde am oprit noi vanele. Vana de deasupra ușii unde avem ghena și vana de lângă geamul de la ghenă. Atât, eu de altceva nu știam", a afirmat şi administratora.

Pompierii au plecat cum au venit

O vecină a sunat la 112 și a chemat pompierii, care au venit și au constatat scurgeri de gaz, fără incendiu.

"Pompierii au intrat, au controlat și au zis nu există incendiu. Numai scurgeri de gaz. Dar fumul era la subsol. Cabluri nu erau, să zici, că au fost cabluri care au luat foc", spune Mihai Marin.

"Eu eram afară, în afara blocului, disperată să dau telefon la Engie, la 9366. Am sunat, îmi răspundea robotul. Eram disperati, nu știam încotro să o luăm, nu știam ce să facem, țipam, Domne, ai venit, ne-ai pus sigilul pentru ce? Oricum gazul era oprit de noi. Ce mă încălzește pe mine cu ceva că tu mi-ai pus sigilul ăla sau că mi-ai oprit gazul? Când noi avem mirosul atât de puternic, de la ora 7, era ora 8 jumate, 8, 8 și ceva. Dacă era mirosul de gaz, gazul oprit, da? De ce mai mirosea? De ce îmi persista mirosul?", precizează administratora.

Înainte de acumularea de gaze, a fost și o pană de curent în bloc. Mirosul persistent de gaz şi fum a început să se simtă după ce energia electrică a fost repornită, miercuri seara.

"Doar mi-a spus să intru pe site-ul ANRE, să iau o firmă agreată de către ANRE, să pot să fac verificarea instalației de gaz. Atâta tot mi s-a spus. Pompierii când au plecat, au întocmit un proces verbal. I-am întrebat ce semnez, vă dați seama că eram, nici nu știam ce semnez. O sesizare, pentru că așa este protocolul. Am semnat, nu am citit absolut nimic, nu-mi mai ardea să citesc absolut nimic. Toți pleacă și noi rămânem cu mirosul nostru", a explicat Paraschiva Popa.

Autoritățile au „dat din umeri”

Administratora susține că toți cei chemați au "dat din umeri" când au fost întrebați de ce persistă mirosul dacă gazele erau oprite.

"Dădeau din numeri, doamnă, nu putem să facem nimic, vă oprim gazul. Foarte bine opriți gazul. Asta a fost tot cu ei. Și l-a oprit, ne-am dus la branșament, atunci am văzut și eu, nu știam, și l-am întrebat de aici se oprește gazul? Și a zis da, eu nu știam. Și când au plecat ei, am venit afară, era un vecin de la apartamentul 87, era soțul, și am zis uite măi deci că nu am fost de acord să dau 1.500 de lei să pot să fac contractul pentru senzor și pentru... au închis gazul, nu i-a interesat și au plecat. De menționat că din ziua de când au plecat ei, de la ora 7 dimineața, din data de 16 a 10-a până dimineața, data de 17, era un miros puternic de nu puteai să stai acolo", a mai spus administratora la Antena 3 CNN.