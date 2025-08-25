Doi bărbați, tată și fiu, reținuți după ce și-au bătut vecinul

Scandalul a izbucnit duminică seara, pe o stradă din comuna Budila, un bărbat fiind agresat în urma unui conflict spontan.

Polițiștii brașoveni au stabilit că bărbatul agresat, în vârstă de 37 de ani, din comuna Budila, a fost lovit de doi vecini, un bărbat de 46 de ani și fiul acestuia, în vârstă de 23 de ani, ambii din aceeași localitate.

În urma altercației, victima a suferit leziuni, pentru care a fost transportată la o instituție medicală, unde a primit sprijin de specialitate.

În acest caz a fost întocmit un dosar penal, în care cercetările sunt în curs de desfășurare sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brașov, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Cei doi agresori au fost reținuti pentru o perioadă de 24 de ore și introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J Brașov, urmând ca măsurile față de aceștia să fie dispuse, în continuare, de organele judiciare, în funcție de prevederile legale.

(sursa: Mediafax)