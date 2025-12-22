x close
Doi copii, răniți într-un accident 

de Redacția Jurnalul    |    22 Dec 2025   •   09:42
Sursa foto: SMURD a intervenit în Cluj

Doi copii de aproximativ 4 ani au ajuns la spital, luni dimineața, răniți într-un accident produs pe Autostrada A3, între Turda și Câmpia Turzii, în județul Cluj.

Potrivit ISU Cluj, salvatorii intervin pe A3, între municipiile Turda și Câmpia Turzii, unde a avut loc un accident rutier, în jurul orei 07.00.

În accident au fost implicate două mașini.

Au fost evaluați la fața locului doi adulți și doi copii. Ulterior, echipajul medical a transportat la spital o femeie de aproximativ 30 de ani care acuza dureri cervicale, împreună cu doi copii de aproximativ 4 ani.

La intervenție au luat parte o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD.

(sursa: Mediafax)

