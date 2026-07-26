Tragedie în Neamț: Doi frați de 12 și 15 ani au murit înecați în râul Moldova. O fetiță de 6 ani a fost salvată în ultima clipă

Intervenția salvatorilor s-a desfășurat contracronometru, mobilizând pompieri, scafandri, echipaje SMURD, ambulanțe și polițiști. În ciuda eforturilor depuse timp de zeci de minute, medicii nu au mai putut salva viețile celor doi băieți.

Apel la 112 după dispariția celor trei copii în apele râului Moldova

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 16:35. Persoana care a sunat la 112 a anunțat că trei copii ar fi fost luați de apele râului Moldova, în amonte de podul din comuna Horia.

La fața locului au fost trimise de urgență echipaje din cadrul Detașamentului de Pompieri Roman, Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț, Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență din Roman și Horia, Serviciului de Ambulanță Județean și Inspectoratului de Poliție Județean.

Misiunea de salvare a fost una extrem de dificilă, fiind folosite mai multe bărci, o autospecială destinată scafandrilor și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă.

O fetiță de 6 ani a fost scoasă din apă de un martor

Înainte ca echipajele de intervenție să ajungă la locul tragediei, un martor a reușit să scoată din apă o fetiță în vârstă de 6 ani.

Copila a fost preluată imediat de cadrele medicale, care i-au acordat primul ajutor la fața locului. Ulterior, aceasta a fost transportată la spital pentru investigații și monitorizare.

În timpul intervenției, o femeie care a asistat la evenimente a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri medicale din partea unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Scafandrii i-au găsit pe cei doi frați, însă medicii nu au mai putut face nimic

În paralel cu acordarea primului ajutor fetiței, scafandrii au continuat căutările pentru cei doi băieți dispăruți în apă.

După localizarea acestora, victimele au fost aduse la mal, unde echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare.

Salvatorii au încercat minute în șir să le redea semnele vitale, însă fără succes. În cele din urmă, medicul aflat pe ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă a fost nevoit să declare decesul celor doi frați, în vârstă de 12 și 15 ani.

Ancheta autorităților urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

Mediafax