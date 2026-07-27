Cum să te îmbraci pe caniculă? Trucul simplu care te ajută să suporți mai bine temperaturile extreme

Experții susțin că hainele lejere, realizate din materiale respirabile, ajută organismul să elimine mai eficient căldura și transpirația. În plus, alegerea unor țesături potrivite poate reduce nevoia de a folosi aerul condiționat, cu economii de energie și costuri pe termen lung.

Albul NU este întotdeauna cea mai bună alegere

În mod tradițional, hainele albe sunt recomandate vara deoarece reflectă razele soarelui, spre deosebire de cele negre, care absorb mai multă lumină. Totuși, oamenii de știință spun că efectul depinde și de croială..

Un studiu realizat asupra beduinilor, care poartă frecvent haine lungi și negre în deșert, a arătat că temperatura resimțită este similară indiferent dacă hainele sunt albe sau negre, atât timp cât acestea sunt largi. Explicația este că materialul negru disipă eficient căldura, iar spațiul dintre piele și țesătură favorizează circulația aerului, mai ales în condiții de vânt.

În schimb, dacă hainele sunt strâmte, specialiștii recomandă culorile deschise deoarece acestea reflectă mai bine radiația solară.

Materialele care răcoresc cel mai bine

Țesătura este la fel de importantă ca nuanța. Materialele respirabile permit evaporarea transpirației și reduc senzația de disconfort în zilele caniculare.

Inul rămâne una dintre cele mai bune opțiuni datorită ventilației excelente, în timp ce bumbacul este confortabil și absoarbe transpirația, dar se usucă mai greu. Pentru activități fizice sau temperaturi foarte ridicate, materialele sintetice precum poliesterul și nailonul elimină mai rapid umezeala, motiv pentru care sunt folosite frecvent în echipamentele sportive.

Specialiștii atrag însă atenția că, în condiții de umiditate ridicată, hainele care rețin apa pot deveni incomode deoarece transpirația se evaporă mai greu.

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Hainele largi, cea mai bună alegere

Croiala poate influența semnificativ confortul termic. Hainele largi permit circulația aerului între piele și material, facilitând eliminarea căldurii și evaporarea transpirației.

Texturile care nu se lipesc de corp, precum muselina, contribuie la senzația de răcoare prin menținerea unui spațiu între piele și țesătură.

Cercetătorii dezvoltă textile inteligente

Oamenii de știință lucrează la materiale care să îmbunătățească răcirea corpului în timpul temperaturilor extreme. Cercetători de la Massachusetts Institute of Technology (MIT) au creat fibre care reflectă lumina solară, dar permit căldurii emise de corp să treacă prin material.

Alte echipe dezvoltă textile adaptive, care își modifică structura în funcție de temperatură pentru a permite o ventilație mai eficientă, sau materiale care absorb excesul de căldură prin schimbarea stării fizice.

Un truc simplu pentru zilele toride

Specialiștii spun că una dintre cele mai eficiente metode de răcorire este umezirea hainelor. Pe măsură ce apa se evaporă, aceasta consumă căldură de la suprafața pielii, contribuind la scăderea temperaturii corpului.

În același timp, experții recomandă purtarea unui număr cât mai redus de straturi vestimentare, fără a renunța însă la protecția împotriva razelor ultraviolete. Astfel, combinația dintre haine lejere, materiale respirabile și o bună protecție solară rămâne cea mai eficientă soluție pentru a face față caniculei, notează bbc.com.