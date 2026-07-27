Securitate sporită în Portul Constanța: Două sisteme autonome vor patrula zona digurilor

Potrivit unui anunț al Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, este vorba de două sisteme autonome maritime Triton care vor fi funcționale în portul Constanța. Sunt echipamente specializate în detectarea și monitorizarea dronelor maritime.

Unde vor acționa sistemele anti-drone

Acestea vor fi amplasate în zona digurilor de nord și de sud. Sistemele vor fi supravegheate și operate de specialiștii companiei americane Ocean Aero Inc., producătorul lor, și nu vor afecta siguranța navigației, respectând toate măsurile de securitate necesare în acest sens.

„Obiectivele principale ale prezenței celor două sisteme de ultimă generație Triton în portul Constanța sunt identificarea celor mai eficiente soluții pentru protejarea acvatoriului portuar și pentru creșterea capacității de răspuns la eventuale riscuri de securitate”, a transmis administrația.

Măsura are ca scop creșterea capacității de protecție a infrastructurii critice portuare și a nivelului de securitate în Portul Constanța, a gradului de siguranță în care își desfășoară activitatea companiile de pe platforma portuară.

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Capacitățile sistemelor Triton

Triton poate naviga în mod autonom mai bine de 30 de zile folosindu-se de energie solară și eoliană și se poate deplasa cu viteze de până la 5 noduri marine, adică peste 9 km/h. Sub apă, Triton poate naviga 10 zile la o viteză de 2 noduri marine, circa 3,7 km/h.

Sistemul poate naviga la suprafață și se poate scufunda în mod autonom pentru a colecta date atât deasupra, cât și sub suprafața mării.

O dronă ucraineană putea arunca în aer Portul Constanța

La începutul lunii iunie, o dronă maritimă s-a autodetonat în apropierea terminalelor petroliere din Portul Constanța, nefiind înregistrate victime în urma deflagrației.

La momentul respectiv, Ucraina a confirmat că drona făcea partea din flota ei, motivând însă că aparatul ar fi fost afectat de mijloacele de război electronic ale Rusiei.

Președintele Nicușor Dan a afirmat că, după producerea incidentului din Portul Constanța, autoritățile române și cele ucrainene au luat o serie de măsuri pentru a preveni repetarea unor situații similare.