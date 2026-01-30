Doi polițiști au salvat un bărbat care se spânzurase, la Ghelari

Doi poliţişti au reuşit să salveze, la limită, viaţa unui bărbat de 45 de ani, din comuna Ghelari, după ce acesta a sunat la numărul de urgenţă 112 fără să mai poată comunica apoi cu operatorul, din primele aspecte constatate existând suspiciunea unei tentative de suicid, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Hunedoara.



După primirea apelului, patrula de ordine publică din cadrul Secţiei 5 Poliţie Rurală Hunedoara, formată din doi agenţi de poliţie din localitatea Ghelari, s-a deplasat de urgenţă spre locul indicat de operatorul 112.



Cei doi poliţişti au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuinţa bărbatului.



"Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au pătruns în curtea imobilului, unde l-au găsit pe apelant, un bărbat de 45 de ani, spânzurat cu o funie de o grindă. Fără ezitare, poliţiştii au tăiat funia, l-au aşezat la sol şi au constatat că acesta prezenta semne vitale, însă nu coopera. Cu calm şi profesionalism, l-au poziţionat în poziţie laterală de siguranţă, prevenind astfel riscul de înec. La faţa locului a sosit şi un echipaj de ambulanţă, care l-a transportat pe bărbat la UPU Hunedoara pentru îngrijiri medicale de specialitate", a detaliat sursa citată.



Din verificările efectuate a reieşit că bărbatul locuia singur şi se confrunta cu dificultăţi familiale, situaţie cunoscută poliţiştilor.



În prezent, starea acestuia este stabilă, fiind sub supraveghere medicală, transmite AGERPRES.

