Două tinere, găsite carbonizate în urma incendiului de la hotelul din Prahova

ISU Prahova a anunțat că au fost găsite două persoane carbonizate în urma incendiului de la hotel.

Este vorba de două tinere, de 21 și 24 de ani.

În momentul izbucnirii incendiului, în interior se aflau cinci persoane, din care trei s-au autoevacuat.

Pompierii au lichidat incendiul care a afectat o unitate de cazare din satul Tătărani, o clădire de regim P+1.

Pompierii anunță că hotelul din județul Prahova care a ars nu avea autorizație și nici dreptul de a funcționa. Unitatea a fost amendată la jumătatea lunii septembrie, transmite ISU. În urma incendiului de luni dimineață au murit două tinere.

Potrivit ISU Prahova, pe 16 septembrie, operatorul economic afectat de incendiu a fost controlat și s-au constatat mai multe deficiențe privind apărarea împotriva incendiilor, sancționate cu amendă în cuantum de 100.000 lei.

ISU a mai transmis că „personalul specializat a luat măsura opririi funcționării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, constând în neechiparea cu instalații de stingere a incendiilor (hidranți interiori și exteriori), instalații de detecție și iluminat.”

Obiectivul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, iar la verificările efectuate în anul 2024, s-a constat că operatorul economic nu desfășura activități.

La solicitarea operatorului în cauză, la data de 19.09.2025 a fost ridicat sigiliul pentru executarea lucrărilor de conformare la cerința de securitate la incendiu, pentru intrarea în legalitate, fără posibilitatea desfășurării de activități comerciale, a precizat ISU Prahova.

(sursa: Mediafax)