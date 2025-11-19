Două trenuri de marfă s-au ciocnit pe ruta Gălăteni-Olteni

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a anunțat că, în diminineața zilei de miercuri, pe secția de circulație Gălăteni-Olteni, Firul I, a avut loc un incident feroviar în care au fost implicate două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo.

Primul tren, care se îndrepta spre stația Olteni, trebuia să se oprească la semnalul de intrare pentru a permite trecerea altor garnituri aflate în circulație.

Un al doilea tren, venit din aceeași direcție, a depășit semnalul de protecție aflat pe oprire și a lovit ușor trenul oprit.

CFR precizează că în urma tamponării nu au existat victime și nici nu s-a produs deraierea vreunui vagon.

Echipele de specialitate ale Regionalei CFR Craiova și autoritățile competente sunt la fața locului pentru a investiga cauzele incidentului și pentru a stabili circumstanțele exacte.

(sursa: Mediafax)