Astăzi, de la 20:30, la Antena 1, Adi Vasile dă fluierul de start în cel mai așteptat reality show al momentului: SURVIVOR – FAIMOȘI vs RĂZBOINICI!

24 de concurenți. Două triburi. O singură motivație – ajungerea până la final. Dintre aceștia, doar unul va scrie istorie și va deveni campion. Însă, drumul până acolo este presărat cu obstacole, provocări și trasee care îi vor testa toate capacitățile.

”Unii se vor vedea lideri, iar alții vor aștepta, în tăcere, momentul oportun să atace. La final, unul singur va rămâne în picioare. Un singur concurent care-și va depăși toate limitele și-și va pune amprenta pe această insulă. Acela va fi cel care va câștiga trofeul Survivor și marele premiu de 100.000 de euro!”, va spune Adi Vasile înainte ca cele două triburi să debarce pe țărmul unde-i așteaptă prima probă din sezon.

Odată ajunși la mal, aceștia vor avea parte de un moment încărcat de emoție, primirea bandanelor: ”Astăzi, aici, acum, începe aventura voastră. Voi sunteți cei care ați venit să vă testați limitele. Veți scrie paginile unui nou capitol”, le va transmite Adi Vasile.

Lupta va începe cu trasee spectaculoase, pe apă și pe uscat. Cu momente care le vor arăta că ideea de confort a rămas în urma lor. Și că de acum, totul se obține prin câștigarea probelor!

Nu ratați, în această seară, marea premieră Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.