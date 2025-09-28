Dronă în apropierea aeroportului Otopeni: traficul aerian întrerupt 40 de minute

UPDATE: Aeronava a aterizat în siguranță. Conform procedurii de colaborare dintre ROMATSA și Compania Națională Aeroporturi București, ca măsură preventivă imediată, au fost suspendate temporar aterizările, iar aeronavele aflate în zonă au fost dirijate către puncte de așteptare. Ulterior, după evaluarea situației, operațiunile de aterizare au fost reluate pe cealaltă pistă a aeroportului, fără incidente, informează Compania Națională Aeroporturi București: „Siguranța pasagerilor, a echipajelor și a tuturor participanților la traficul aerian rămâne prioritatea noastră absolută. Reamintim că operarea dronelor în zona și în apropierea aeroporturilor civile sau militare este strict interzisă. Utilizarea neautorizată a acestora reprezintă un risc major pentru siguranța zborurilor și constituie faptă penală, sancționată conform legii. Incidentul a fost raportat imediat către autoritățile competente, care au declanșat o investigație pentru identificarea operatorului dronei și stabilirea măsurilor legale ce se impun”.

Știrea inițială:

O dronă detectată în vecinătatea aeroportului Henri Coandă din București a perturbat duminică traficul aerian timp de 40 de minute.

Incidentul a fost raportat de piloții unui Airbus A330 Turkish Airlines care aterizase în siguranță pe pista 08L la ora 14:27, susține BoardingPass.

Ca măsură de precauție, controlul traficului aerian a cerut avionului British Airways BA886 Londra-București să întrerupă procedura de aterizare și să mențină altitudinea de 2.000 picioare.

Aeronava britanică și alte opt avioane, inclusiv unul militar, au fost redirecționate pe pista 08R, folosită de obicei pentru decolări.

Conform informațiilor BoardingPass, drona se afla în afara perimetrului aeroportului, între DN1 și Buftea, și nu pe pistele aeroportului.

După 40 de minute, aterizările au fost reluate normal pe pista principală 08L a celui mai aglomerat aeroport din România.

(sursa: Mediafax)