Risc mare de avalanșă în Munții Făgăraș și Munții Bucegi

Astfel, potrivit buletinului nivometeorologic, valabil de luni, până miercuri, la ora 20:00, ANM a semnalat Risc 4 - Mare de avalanșă în Carpații Meridionali - Munții Făgăraș și Bucegi.

La altitudinea de peste 1.800 de metri s-a format un strat nou de zăpadă: 10–15 cm, cu depuneri suplimentare prognozate de 15–20 cm (izolat mai mult). S-au format și numeroase plăci de vânt, în special pe versanți nordici și estici, precum și straturi instabile în partea superioară, cu o grosime de 30–40 cm. În văi s-au format depozite consistente de zăpadă în văi, cu o grosime de peste 2 metri. În zona crestelor s-au format cornișe de zăpadă de mari dimensiuni, potrivit informării publicate de DSU.

Este posibil să apară avalanșe de dimensiuni medii și mari, declanșate inclusiv declanșate la supraîncărcări.

La altitudinile de sub 1.800 de metri există un Risc 3 de avalanșă, unde se anunță ninsori însemnate, cu depuneri suplimentare de zăpadă de cu o grosime 10–20 cm. În acest caz se anunță posibile avalanșe de dimensiuni medii, iar izolat, mari (1.500 - 1.800 de metri)

Risc 3 de avalanșă în Carpații Medridionali

Un risc însemnat de Gradul III de avalanșă se înregistrează și în Carpații Meridionali - Țarcu – Godeanu – Parâng – Șureanu.

La altitudinea de peste 1800 m se va forma un strat instabil în primii 30–40 cm, plăci de vânt în zona crestelor, dar și depozite consistente pe văi, măsurând, izolat, peste 2 metri.

Se anunță posibile avalanșe medii și izolat mari, mai ales la supraîncărcări.

La altitudinea de sub 1800 m se anunță: risc însemnat (3) în Țarcu și Godeanu, risc moderat (2) în Parâng și Șureanu. Vor fi avalanșe mici și medii, în special pe versanți sudici.

În Carpații Orientali - Munții Rodnei și Călimani–Bistriței, la altitudini de peste 1800 de metri se va forma un strat superior de zăpadă incomplet stabilizat, plăci de vânt pe versanți nordici, estici și sudici. Se anunță posibile avalanșe medii la supraîncărcări.

La latitudinea de sub 1.800 de metri se vor forma avalanșe mici și izolat medii, cu un risc moderat 2.

În Carpații Orientali - Masivul Ceahlău se va forma un strat nou de zăpadă, cu o grosime de 5–10 cm, cu posibile avalanșe mici și, izolat, medii, cu un risc moderat (2).

În Carpații Occidentali se va forma un strat de zăpadă 30–35 cm (local mai mult), cu posibile curgeri sau avalanșe mici, dar și plăci de vânt izolate în zona crestelor, dar și un risc moderat (2).

Ninsorile însemnate cantitativ, rafalele de vânt pe creste, formarea plăcilor de vânt și acumulările consistente de zăpadă cresc considerabil pericolul, potrivit sursei citate.

DSU le recomandă cetățenilor să consulte buletinul nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie înainte de orice deplasare la munte.

Cetățenii sunt sfătuiți să evite traseele expuse, precum pante înclinate, culoare de avalanșă, zone cu plăci de vânt sau cornișe, mai ales la risc 3 – însemnat sau 4 – mare.

Românii sunt îndemnați să nu urce singuri pe munte și să nu se aventureze în afara traseelor marcate sau deschise oficial.

Acestora li se recomandă să aibă echipament obligatoriu de iarnă: DVA (dispozitiv de căutare în avalanșă), sondă, lopată, plus echipament adecvat condițiilor meteo.

DSU recomandă ca cetățenii să respecte avertizările și indicațiile Salvamont din zona în care se află.

„În caz de urgență, apelați 112 sau utilizați aplicația SALVAMONT pentru transmiterea rapidă a coordonatelor”, mai arată DSU.

(sursa: Mediafax)