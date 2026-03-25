Jurnalul.ro Ştiri Locale Bilanț negru la Dulcești: Patru persoane au murit, după ce o mașină a luat foc în urma impactului

de Redacția Jurnalul    |    25 Mar 2026   •   20:04
Sursa foto: ISU Neamt/Intervenție de amploare la Dulcești, după un accident violent

UPDATE Conform ultimelor informații transmise de ISU Neamț, în urma accidentului au rezultat patru persoane decedate și trei persoane rănite.

Începând cu ora 20:05 a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție.

Știre inițială: Autorităţile din judeţul Neamţ au activat Planul Roşu de Intervenţie, în urma accidentului rutier produs, miercuri seara, pe drumul naţional DN 15D, în localitatea Dulceşti.

"La ora 19:30, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie la nivelul judeţului Neamţ", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, căpitanul Irina Popa.

Potrivit sursei citate, în accident au fost implicate două autoturisme, din care unul a luat foc, în urma impactului.

"Sunt două autoturisme în care se aflau şase persoane, din care un copil sugar. Patru victime sunt încarcerate, din care trei sunt inconştiente", a precizat căpitanul Irina Popa.

La faţa locului sunt mai multe echipaje de pompieri care acţionează pentru descarcerarea victimelor, precum şi echipaje medicale de la ambulanţă.

Traficul rutier la faţa locului este blocat.

Misiunea forţelor de intervenţie este în dinamică. AGERPRES

