Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Însurăței, județul Brăila. Flăcări uriașe

O explozie urmată de un incendiu puternic a avut loc luni, cu puțin înainte de ora 16.00, într-un bloc de locuințe din orașul Însurăței, județul Brăila. Deflagrația s-a produs într-un apartament situat pe Șoseaua Brăilei, iar flăcările s-au extins rapid, afectând două locuințe.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Brăila, incendiul se manifestă puternic, însă până în acest moment nu au fost raportate persoane surprinse de flăcări sau care să necesite îngrijiri medicale.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian, evenimentul s-a produs luni, în jurul orei 15:54, la un apartament situat la etajul 1 al unui bloc de locuinţe.



"Incendiul se manifestă la două apartamente de la etajul 1. A fost localizat rapid de echipele de intervenţie, care lucrează pentru lichidarea completă a focului şi pentru înlăturarea efectelor exploziei", a declarat Ştefan Stoian.

La fața locului acționează mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere, precum și echipaje SMURD și SAJ Brăila, pregătite să intervină în caz de nevoie.

Potrivit sursei citate, circulaţia de drumul care leagă oraşul Însurăţei de comuna Zavoaia este blocată.



La faţa locului se află şi o autospecială cu rezervă de butelii ARIAC, iar pentru coordonarea intervenţiei a fost activată Grupa operativă a ISU Brăila.

Deocamdată, cauza exactă a exploziei nu este cunoscută, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările producerii incidentului.

ISU Brăila