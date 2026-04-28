Jurnalul.ro Ştiri Locale Explozie la o seră din Târgu Mureș

de Redacția Jurnalul    |    28 Apr 2026   •   08:30
Sursa foto: Hepta/Pompierii, gata de intervenție

O explozie urmată de un incendiu a avut loc marți, la primele ore ale dimineții, la o seră din municipiul Târgu Mureș. Pompierii au intervenit la fața locului pentru stingerea focului. Nu s-au înregistrat victime în urma incidentului.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș au intervenit marți dimineață, în jurul orei 5:00, pentru stingerea unui incendiu care a avut loc după producerea unei explozii în municipiul Târgu Mureș, pe strada Căminului.

Potrivit ISU Mureș, la fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

Echipajele operative au stabilit faptul că incendiul se manifesta la nivelul unei sere, pe o suprafață de aproximativ 10 metri pătrați, și nu exista riscul ca focul să se extindă.

Focul a fost lichidat rapid de către pompieri, „în limitele găsite”, iar în urma incendiului nu s-au înregistrat victime.

În urma incendiului au fost afectate învelitoarea din policarbonat și rafturile din lemn din interiorul serei, construcție realizată pe structură metalică și dotată cu sistem de încălzire electric, mai anunță ISU Mureș.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric, au mai transmis autoritățile.

(sursa: Mediafax)

