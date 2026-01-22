Facturi șoc la salubritate: Cum îi jefuiesc primăriile de sector pe locuitorii Capitalei

Unii bucureșteni au primit facturi aberante la salubritate, care pot ajunge la 16.500 de lei anual, din cauza lipsei contractelor cu firmele de ridicare a gunoiului. Aceeștia pot plăti de trei ori mai mult şi pot plăti amenzi.

Taxe aberante impuse de unele Primăriile Sectoarelor 2 și 4

Un antreprenor din Sectorul 4 amenință cu proces primăria, după ce a primit o factură de 16.537 de lei.

"Am primit un tarif iniţial de 1.022 de lei pentru taxa specială de salubrizare iar după câteva zile, pe data de 8, după ce am achitat toate taxele aferente de pe site-ul instituţiei, am primit încă o taxă. A venit această sumă exagerată. Evident că a fost un şoc eu ştiind că am plătit tot", a povestit Alexandru Baicu pentru observatornews.ro.

Acesta spune că firma sa nu produce gunoi, astfel că nu are nevoie de contract.

"Sediul companiei e în Sectorul 4, e într-un apartament, ca orice companie care își desfășoară o activitate de microîntreprindere, nu produce gunoi. De ce trebuie să plătim noi această taxă către taxe și impozite s4, nebeneficiind de niciun fel de serviciu. Primăria să se autosesizeze că este o greşeală și să remedieze problema", precizează Alexandru Baicu, locuitor al Sectorului 4.

Primăria Sectorului 4 insistă că a făcut calculul corect, antreprenorul trebuind să plătească de trei ori tariful pe lună întrucât lipsește contractul cu firma de salubritate.

"Atunci ne vom vedea la Tribunalul Bucureşti. Prefer să dau banii la avocat decât să dau primăriei degeaba", a spus Alexandru Baicu.

În aceeași siiuație sunt circa 400 de firme din Secorul 4 al Capitalei.

Tarife uriașe și penalități

Categorie 2025 (lei/lună) 2026 (lei/lună) Persoană fizică 21,4 25,6 Persoană juridică 331 401,7

Fără contract, plățile se triplează, iar amenzile variază între 1.000 și 3.000 lei.

Aproximativ 400 de firme din Sectorul 4 sunt în aceeași situație.

Totodată, asociațiile de locatari raportează facturi umflate, chiar și cu contracte încheiate.

"160 de apartamente, 305 locatari. 8.300, 83 de milioane. 25,50 de lei de persoană. Dacă nu îl alegem selectiv o să plătim 50 si ceva de lei de persoană. Mi se pare foarte scump. S-a dublat. E o problemă cu firma de salubritate că ar trebui să fie concurenţă, să alegem din două firme, 3 firme", explică Florin Văduva, preşedinte de bloc.

Aceeași situație este şi în Sectorul 2, unde persoanele fizice care nu au încheiat un contract cu firma de salubrizare plătesc 76 de lei pe lună iar firmele peste 1.400 de lei pe lună.

Sectoarele Capitalei unde primăriile vin în sprijinul locuitorilor

Există însă și sectoare ale Capitalei unde primăriile au găsit soluții în beneficiul locuitorilor.

Astfel că persoanele din Sectorul nu plătesc pentru serviciul de salubritate iar în Sectorul 3, acesta este subvenţionat de primărie în proporţie de 99%.

De asemenea, în Sectoarele 5 şi 6 tarifele pentru gunoi au rămas neschimbate.