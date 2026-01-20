Facturi uriașe la căldură. Bucureștenii trăiesc în frig dar trebuie să plătească sume incredibile

Facturile la imobilele racordate la rețeaua de termoficare ajung la sume incredibile, chiar și atunci când defecțiunile împiedică furnizarea apei calde și căldurii.

23.000 de lei, factura la energie termică

Ion Ionești, președintele asociației de proprietari dintr-un bloc din Capitală, spune că imobilul în care locuiește este arondat la CET Sud, iar locatarii au stat fără căldură toată luna decembrie și continuă să sufere și în prezent. Apa caldă este furnizată rar iar temperatura nu permite locatarilor să se spele cu ea.

"Am avut probleme toată luna decembrie, avem probleme și acum. Chiar zilele astea ne-am interesat în mod mai detaliat ce se întâmplă. Ni s-a spus că suntem arondați la CET Sud și de acolo vine foarte greu. Până acum eram arondați la o centrală termică din apropiere, era mai aproape, aveam agentul termic mai bun. Acum de o lună și ceva nu mai avem căldură în principal, nu avem mai deloc, iar apa caldă când și când și aia aproximativ caldă", spune acesta pentru observatornews.ro.

Factura pe luna decembrie 2025, se ridică la 23.000 de lei, deși locatarii au beneficiat de apă caldă și căldură maxim o săptămână.

Nicio soluție pentru locuitorii Capitalei

"Termoenergetica nu răspunde la niciun telefon. Astăzi, câțiva locatari mi-au trimis o listă cu reclamații care le-au făcut la Termoenergetica, nu răspunde nimeni. Nu avem cui să ne plângem, nu avem nicio soluție, efectiv, nicio soluție", precizează președintele asociației de proprietari.

Ion Ionești explică faptul că oamenii apelează la aragaze, reșouri sau aeroterme pentru a se încălzi, ceea ce crește și facturile la electricitate și gaze.