Familia din Galați a rămas pe drumuri după căderea dronei rusești. Primarul Galațiului se laudă, însă dă bani în altă parte

Evaluare administrativă, NU estimare a pagubelor

În urma intervenției la fața locului, Prefectura Galați a transmis că au fost întocmite 51 de fișe de evaluare de către o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Consiliului Județean, ISU, ISC, Primărie și Prefectură. Dintre acestea, 39 au vizat persoane fizice, una o persoană juridică și 11 asociații de proprietari.

Instituția a precizat că aceste evaluări „nu au avut ca obiect stabilirea unei valori financiare a pagubelor”, ci doar gradul de afectare al imobilelor.

Sprijin financiar stabilit prin hotărâre de Guvern

Ajutorul acordat se bazează pe Hotărârea de Guvern nr. 417/3 iunie 2026, potrivit căruia persoanele ale căror locuințe au fost afectate în proporție de peste 75% primesc 25.000 de lei, iar persoanele evacuate mai mult de 24 de ore beneficiază de un sprijin suplimentar de 1.000 de lei.

Prefectura a confirmat că, în cazul familiei afectate, suma totală acordată este de 27.000 de lei, echivalentul a aproximativ 5.200 de euro.

Cum se laudă primarul din Galați

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, a declarat că administrația locală își asumă acoperirea costurilor pentru reparația apartamentului, precizând că se așteaptă finalizarea expertizei tehnice.

Cu toate acestea, pe agenda ultimei ședințe a Consiliului Local nu figurează niciun proiect dedicat sprijinirii directe a familiei, fiind incluse în schimb finanțări pentru cluburi sportive și lucrări la lăcașuri de cult.

În paralel, Prefectura Galați a înaintat Guvernului o situație detaliată a pagubelor și a solicitat identificarea unor mecanisme suplimentare de sprijin în astfel de situații.

Într-un mesaj public, primarul a mulțumit Rominei Gingașu, soția lui Piero Ferrari, după ce aceasta a anunțat intenția de a oferi familiei un apartament complet mobilat.

„Sunt gesturi care nu repară doar ziduri distruse, ci și suflete încercate”, a transmis edilul, potrivit stiripesurse.ro.