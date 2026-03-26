Fără apă potabilă în mai multe localități din Prahova și Dâmbovița

Nouă localități vor fi afectate.

„Vă informăm că începând cu data de 31 martie 2026, ora 00:30, va fi oprită alimentarea cu apă tratată clorinată (potabilă) din cadrul Stației de Tratare a Apei Voila, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore. Această măsură este necesară pentru desfășurarea unor lucrări esențiale de mentenanță și modernizare”, informează Exploatare Sistem Zonal Prahova SA într-o postare pe Facebook.

Intervențiile vor viza atât „vana montată pe conducta de alimentare cu apă brută Fir 1 a stației de tratare”, cât și „înlocuirea a două vane de pe conductele de plecare a apei tratate clorinate din rezervoarele aflate în incinta stației”.

Reprezentanții companiei subliniază că echipamentele vizate sunt în exploatare de peste trei decenii și că „nu au fost înlocuite până acum”.

Ce localități sunt afectate

Potrivit anunțului făcut de Exploatare Sistem Zonal Prahova SA, localitățile afectate de această sistare a alimentării cu apă sunt: Câmpina, Șotrile, Telega, Brebu, Breaza, Bănești, Băicoi și Florești, din județul Prahova, dar și localitatea Moreni, din județul Dâmbovița, precum și persoanele juridice cu care societatea are încheiate contracte de furnizare a apei.

Operatorul recomandă populației și instituțiilor să își constituie din timp rezerve de apă.

„În acest context, recomandăm tuturor operatorilor de alimentare cu apă potabilă să asigure rezerve permanente de apă, prin intermediul rezervoarelor de înmagazinare proprii, conform normativelor în vigoare. De asemenea, recomandăm utilizatorilor finali să își asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii”, se mai arată în mesajul Exploatare Sistem Zonal Prahova SA.

(sursa: Mediafax)