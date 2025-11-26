Fată de 10 ani, înjunghiată de mama sa

Potrivit IPJ Timiș, poliţiştii de la Secția 4 din Timișoara au fost sesizați marți, prin apel la 112, de un bărbat de 41 de ani, cu privire la faptul că fiica sa de 10 ani, ar fi fost înjunghiată, de către mama sa.

Polițiștii deplasați la fața locului i-au identificat pe cei doi părinți, un bărbat de 41 de ani și o femeie de 44 de ani. Fata de 10 ani a fost dusă la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

(sursa: Mediafax)