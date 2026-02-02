Elicopterul SMURD solicitat pentru un copil de 6 ani căzut în pârâu

„Întrucât, din informațiile obținute de către polițiști a rezultat că fetița era însoțită de către un alt minor, în vârstă de 9 ani, care nu a fost găsit în zonă, s-au declanșat verificări de urgență în vederea găsirii băiatului. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care a survenit decesul minorei”, transmite Poliția Sibiu.

Știre inițială:

Un copil de 6 ani a căzut, luni, într-un pârâu din localitatea Chirpăr, județul Sibiu. Intervin pompierii și scafandrii, în zonă fiind solicitat și elicopterul SMURD.

Potrivit ISU Sibiu, o fată de 6 ani din Chirpăr a căzut în pârâul din localitate.

La fața locului sunt mobilizate o barcă, un echipaj de scafandri, o autospecială de primă intervenție și două ambulanțe SAJ.

De asemenea la fața locului a fost solicitat și elicopterul SMURD Brașov.

Fata a fost găsită, în aceste momente este se aplică manevre de resuscitare.

(sursa: Mediafax)

