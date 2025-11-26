Incident șocant în Timișoara. O mamă și-a înjunghiat fiica de 10 ani

Tribunalul Timiș a admis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș a cerut arestarea preventivă a femeii. Față de aceasta s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie sub forma tentativei la omor.

În data de 25 noiembrie 2025, în jurul orelor 23:00, femeia era în locuința din Timișoara. Pe fondul unei discuții contradictorii avute cu soțul acesteia, în urma unui acces de furie, femeia a mers în dormitorul fiicei sale.

Mama și-a înjunghiat fiica de 10 ani cu patru lovituri de cuțit prin înțepare în zona gâtului și a pieptului. Loviturile i-au pus în primejdie viața copilei de 10 ani din Timișoara.

Tribunalul Timiș a admis propunerea de luare a măsurii arestului preventiv. Femeia va rămâne în arest preventiv începând cu data de 26 noiembrie 2025, până la data de 25 decembrie 2025, inclusiv.

Individa este acuzată de violență în familie sub forma tentativei la omor.

(sursa: Mediafax)