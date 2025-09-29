Femeie, lovită mortal de o mașină condusă de o tânără de 25 de ani

Potrivit IPJ Prahova, accidentul a avut loc duminică seara pe DJ 140, în afara localității Negoești.

Din primele cercetări a reieșit că un autoturism condus de o tânără de 25 de ani a acroșat o femeie de 69 de ani, care se deplasa în calitate de pieton pe partea carosabilă, în aceeași direcție de mers.

În urma producerii accidentului, pietonul a murit.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschi dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în cadrul căruia continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

(sursa: Mediafax)