O femeie a murit în locuința care i-a luat foc, în Tecuci

Echipaje ISU Galați au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil din municipiul Tecuci.

Din nefericire, în interiorul locuinței pompierii au găsit o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care era deja decedată la sosirea forțelor de intervenție.

Incendiul a afectat acoperișul imobilului pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și bunurile din două camere.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost acumularea de gaze provenite de la o butelie neetanșată corespunzător.

(sursa: Mediafax)