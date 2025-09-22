O femeie a murit în locuința care i-a luat foc, în Tecuci

x close
de Redacția Jurnalul    |    22 Sep 2025   •   11:33
Sursa foto: Hepta

O femeie de 60 de ani a murit, luni, după ce locuința sa din Tecuci, județul Galați, a luat foc.

Echipaje ISU Galați au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil din municipiul Tecuci.

Din nefericire, în interiorul locuinței pompierii au găsit o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care era deja decedată la sosirea forțelor de intervenție.

Incendiul a afectat acoperișul imobilului pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și bunurile din două camere.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost acumularea de gaze provenite de la o butelie neetanșată corespunzător.

