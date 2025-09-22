O femeie a murit în locuința care i-a luat foc, în Tecuci

O femeie a jucat la loto și a câștigat. Apoi a donat toți banii: Alții au mai mare nevoie
Echipaje ISU Galați au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un imobil din municipiul Tecuci.
Din nefericire, în interiorul locuinței pompierii au găsit o femeie în vârstă de aproximativ 60 de ani, care era deja decedată la sosirea forțelor de intervenție.
Incendiul a afectat acoperișul imobilului pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați și bunurile din două camere.
Cauza probabilă a producerii incendiului a fost acumularea de gaze provenite de la o butelie neetanșată corespunzător.
(sursa: Mediafax)
