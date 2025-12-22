O femeie a murit, spulberată de o mașină în Bihor

Potrivit Poliției Bior, accidentul a avut loc la ora 07.08 pe drumul județean 767A, în localitatea Fegernic.

O femeie a fost lovită de o mașină.

În urma accidentului rutier, femeia a fost rănită grav și i-au fost aplicate manevre de resuscitare. Din nefericire, a fost declarat decesul la fața locului.

Traficul rutier este blocat pe porțiunea de drum județean unde a avut loc accidentul pentru ca polițiștii rutieri să facă cercetarea la fața locului, în vederea stabilirii cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

Rezultatul testării cu aparatul etilotest în cazul șoferului implicat a relevat faptul că acesta nu se afla sub influența alcoolului.

Cercetările continuă pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier.

(sursa: Mediafax)