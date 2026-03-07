Dieta ideală pentru bolnavii de rinichi: alimente care protejează rinichii și încetinesc boala

Ce să mănânci cu boală cronică de rinichi: ghid complet pentru pacienți

Persoanele cu boală cronică de rinichi (BCR) pot încetini evoluția bolii și pot îmbunătăți calitatea vieții printr-o dietă echilibrată, bazată pe alimente vegetale și proteine moderate, arată specialiștii.

Boala cronică de rinichi afectează între 8 și 16% din populația globală și poate deveni una dintre principalele cauze de deces dacă nu este gestionată corespunzător. Aceasta se caracterizează prin afectarea sau scăderea funcției renale pe o perioadă de peste trei luni. Experții subliniază că nutriția nu este doar un suport, ci poate fi un tratament esențial pentru încetinirea progresiei bolii și prevenirea complicațiilor severe, potrivit VnExpress.

Dr. Cao Thi Nhu, de la Centrul de Nefrologie și Hemodializă al Spitalului Bach Mai din Hanoi, menționează că recomandările moderne nu mai se axează pe restricții individuale de nutrienți. În schimb, pacienții sunt încurajați să urmeze un model alimentar sănătos și echilibrat.

Recomandări nutriționale pentru pacienții cu BCR

1. Alimente pe bază de plante

Nu este necesar să eliminați complet carnea, dar este recomandat să reduceți consumul de carne roșie și procesată și să creșteți aportul de cereale integrale, leguminoase și legume.

Beneficiile includ:

Reducerea sarcinii acide și gestionarea mai bună a fosforului

Corectarea acidozei metabolice prin proteine vegetale

Absorbția mai lentă a fosforului vegetal, reducând stresul asupra rinichilor

Fibrele susțin sănătatea intestinală și scad producția de toxine uremice

2. Controlul aportului de proteine

Cantitatea de proteine trebuie ajustată în funcție de stadiul bolii. Dietele sărace în proteine (0,55–0,6 g/kg/zi) sau foarte sărace în proteine (0,28–0,43 g/kg/zi) asociate cu keto-analoge sunt sigure și pot încetini scăderea funcției renale, amânând necesitatea dializei.

3. Gestionarea mineralelor

Sodiu: sub 2 g/zi (aproximativ 5 g sare)

Potasiu: sursele vegetale sunt mai sigure, pe când potasiul din aditivi alimentari este mai periculos

Fosfor: evitați aditivii de fosfor și citiți etichetele pentru ingrediente care conțin „PHOS”

Dr. Nhu subliniază că regulile nutriționale funcționează cel mai bine când pacientul este informat și implicat. Citirea etichetelor și planificarea meselor sunt esențiale.

Colaborarea strânsă între pacient, medic și dietetician este cheia pentru menținerea sănătății, îmbunătățirea calității vieții și rezultate pozitive pe termen lung.