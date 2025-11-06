Vrăjitorie pentru fraieri: Femeie reținută, după ce ar fi obținut 25.000 de euro pentru dezlegări și farmece

Potrivit IPJ Hunedoara, femeia ar fi indus în eroare o victimă, în perioada octombrie 2024 – noiembrie 2025, sub pretextul efectuării unor „ritualuri spirituale, dezlegări și farmece”, precum și a altor „servicii” de natură similară.

În acest mod, femeia ar fi obținut aproximativ 25.000 de euro de la persoana vătămată.

Pentru documentarea completă a activității infracționale, polițiștii au organizat miercuri o acțiune în urma căreia femeia a fost prinsă în flagrant delict și a fost reținută pentru 24 de ore.

De asemenea, la domiciliul acesteia a fost efectuată o percheziție, fiind ridicate mai multe bunuri și sume de bani, ce urmează să fie verificate în cadrul anchetei.

Femeia a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Deva, urmând ca joi să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propuneri legale privind măsurile preventive.

(sursa: Mediafax)