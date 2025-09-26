Frauda de amploare la CJAS Bacău: Zeci de angajați au furat peste 1 milion de lei și au investit în imobiliare

Unul dintre cele mai ample cazuri de fraudă din sistemul de sănătate a fost descoperit la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău, unde 18 angajați au sustras peste un milion de lei în trei ani, bani investiți în afaceri imobiliare. Schema a fost pusă la cale prin acordul conducerii instituției, iar prejudiciul adus statului este uriaș.

Potrivit anchetei prezentate în exclusivitate de Observator, angajații își solicitau lunar avansuri pentru zilele de concediu, deși aceste sume erau adesea nejustificate în documente. Unul dintre directori ar fi încasat o sumă echivalentă pentru 190 de zile de concediu, adică mai mult de jumătate de an, însă în acte nu apărea clar această valoare. Frauda a fost descoperită în urma unui control al Curții de Conturi, care a sesizat ulterior Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

„Casa Națională de Asigurări de Sănătate a identificat 18 angajați care au derulat aceste practici între 2022 și 2025 și a transmis dosarul către Direcția Națională Anticorupție,” a declarat reporterul Maria Rohnean.

Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, a anunțat că managementul CJAS Bacău a fost înlocuit cu o echipă venită din alt județ, pentru a restabili disciplina și transparența: „Nu tolerăm astfel de comportamente și am luat măsuri imediate.”

Patru directori de servicii și-au pierdut funcțiile executive, rămânând totuși angajați în instituție, iar CNAS a subliniat că plățile ilegale au fost făcute fără documente justificative și fără bază legală, cu evidențe contabile incorecte. Până la finalizarea anchetei, angajații implicați nu pot fi concediați, însă sunt obligați să restituie prejudiciul.

Conducerea actuală a CJAS Bacău încă cercetează cum a fost posibilă această fraudă de amploare fără să fie descoperită timp de trei ani. Între timp, CNAS a extins verificările la nivel național, solicitând informații de la toate casele de asigurări de sănătate pentru a preveni situații similare.

„Dorim să identificăm dacă există și alte astfel de comportamente și vom lua măsurile necesare,” a precizat Horațiu Moldovan.

Pentru a garanta obiectivitatea anchetei, instituția solicită ca viitorii directori să fie aduși din alte județe, pentru a elimina orice influență externă.