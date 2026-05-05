Un grajd de cai, un depozit de furaje și un parc auto în flăcări în Buzău

Potrivit ISU Buzău, pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit în această dimineață, în localitatea Vernești, la un grajd, depozitul de furaje aferent și un parc de dezmembrări auto.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unui grajd în care se aflau cabaline, precum și în zona parcului auto.

Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, iar în interiorul grajdului au fost surprinși trei cai.

De asemenea, aproximativ 10 mașini din parcul de dezmembrări au fost afectate de incendiu.

La intervenție au fost dislocate 4 autospeciale de stingere, o autocisternă, o ambulanța SAJ și echipajele aferente.

Pompierii fac eforturi pentru a opri propagarea incendiului și a înlatura efectele negative.

(sursa: Mediafax)