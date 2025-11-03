Incendiu într-un apartament din Cluj-Napoca. Un bărbat rănit, zece persoane evacuate

Potrivit ISU Cluj, incendiul a izbucnit la un apartament situat pe strada Constantin Brâncuși din municipiul Cluj-Napoca.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere, autoscara, precum și două ambulanțe SMURD.

Incendiul a afectat o cameră din interiorul apartamentului aflat la etajul III, existând posibilitatea să se extindă la un alt apartament de la etajul superior.

Zece persoane s-au evacuat la solicitarea pompierilor, ca măsură de precauție.

La fața locului, un bărbat care prezenta multiple traumatisme a primit îngrijiri medicale de urgență. Ulterior, victima a fost intubată de către echipajul SMURD de terapie intensivă mobilă și transportată la spital. Nu au existat alte persoane care să necesite îngrijiri medicale.

Incendiul a fost lichidat.

(sursa: Mediafax)