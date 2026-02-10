x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. 21 de persoane evacuate

Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. 21 de persoane evacuate

de Redacția Jurnalul    |    10 Feb 2026   •   20:58
Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. 21 de persoane evacuate
Sursa foto: Hepta/Două victime, un bărbat și o femeie, soț și soție, ambii în vârstă de aproximativ 89 de ani, au suferit răni grave

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară într-un bloc de locuințe din Sfântu Gheorghe, ducând la mobilizarea de urgență a forțelor de intervenție și la evacuarea a 21 de persoane, anunță ISU Covasna.

Două victime, un bărbat și o femeie, soț și soție, ambii în vârstă de aproximativ 89 de ani, au suferit răni grave și au necesitat îngrijiri medicale de specialitate.

Echipele de pompieri și paramedici au intervenit rapid la fața locului. Pentru a asigura siguranța locatarilor, un total de 21 de persoane au fost evacuate din imobil pe durata operațiunilor.

Cei doi vârstnici, surprinși de flăcări, au fost stabilizați la fața locului. Potrivit primelor informații, pacienta a suferit o intoxicație severă cu fum. În cazul soțului, situația este mai gravă, acesta prezentând arsuri de gradul II pe aproximativ 45% din suprafața corporală, având de asemenea căile respiratorii superioare afectate.

După ce au fost stabilizate de către paramedici, ambele victime au fost transportate de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale specializate.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale izbucnirii incendiului.

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu bloc Sfântu Gheorghe
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri