Incendiu într-un bloc din Sfântu Gheorghe. 21 de persoane evacuate

Două victime, un bărbat și o femeie, soț și soție, ambii în vârstă de aproximativ 89 de ani, au suferit răni grave și au necesitat îngrijiri medicale de specialitate.

Echipele de pompieri și paramedici au intervenit rapid la fața locului. Pentru a asigura siguranța locatarilor, un total de 21 de persoane au fost evacuate din imobil pe durata operațiunilor.

Cei doi vârstnici, surprinși de flăcări, au fost stabilizați la fața locului. Potrivit primelor informații, pacienta a suferit o intoxicație severă cu fum. În cazul soțului, situația este mai gravă, acesta prezentând arsuri de gradul II pe aproximativ 45% din suprafața corporală, având de asemenea căile respiratorii superioare afectate.

După ce au fost stabilizate de către paramedici, ambele victime au fost transportate de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale specializate.

Autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale izbucnirii incendiului.