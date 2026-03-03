SUA au suficiente arme stocate pentru un război „etern”, afirmă Trump

x close
de Redacția Jurnalul    |    03 Mar 2026   •   11:45
Sursa foto: Hepta/Trump a anunțat că „o mare parte” din conducerea iraniană a fost ucisă

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis pe Truth Social, că Statele Unite au suficiente stocuri de arme pentru un război „etern”.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a a comentat cu privire la stocurile de muniții ale SUA, despre care afirmă că sunt de „calitate medie și medie superioară”, precizând că „războaiele pot fi purtate la nesfârșit (...) folosind doar aceste provizii”, a scris Trump, citat de BBC.

„Avem o rezervă practic nelimitată de astfel de arme. Statele Unite sunt aprovizionate și gata să câștige în stil mare”, scrie președintele SUA, Donald Trump.

Reamintim că războiul din Orientul Mijlociu a intrat în cea de-a cincea zi de conflict, început de SUA și Israel. Marți, Israelul a lansat atacuri asupra Teheranului și Beirutului, în timp ce Iranul continuă să atace aliați ai SUA.

Separat față de contextul războiului din Orientul Mijlociu, Trump l-a acuzat pe fostul președinte SUA, Joe Biden că a furnizat Ucrainei „o cantitate foarte mare” de arme americane de ultimă generație.

La sfârșitul mandatului său de patru ani, Biden a permis Ucrainei să utilizeze rachete ATACMS, cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească până la 300 km.

(sursa: Mediafax)

