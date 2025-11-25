Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină în Găești

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Noi 2025   •   22:35
Un bărbat din Găești a fost arestat preventiv după ce ar fi pătruns în locuința fostei concubine, ar fi stropit-o cu o substanță inflamabilă și i-ar fi dat foc. Victima a ajuns la spital cu arsuri.

Un bărbat din orașul Găești a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru violență în familie, distrugere și violare de domiciliu, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița.

Măsura a fost dispusă marți de judecătorul de drepturi și libertăți, după ce suspectul fusese reținut cu o zi înainte.

Potrivit anchetei, incidentul a avut loc pe 24 noiembrie, în jurul orei 19:00.

Polițiștii au stabilit că bărbatul ar fi intrat fără drept în locuința în care se afla fosta sa concubină, ar fi stropit-o cu o substanță inflamabilă și i-ar fi dat foc.

Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești.

(sursa: Mediafax)

