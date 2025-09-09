x close
Flăcări uriașe la Grădina Zoologică din București: pompierii intervin cu 11 autospeciale pentru stingerea unui incendiu

de Redacția Jurnalul    |    09 Sep 2025   •   17:44
Sursa foto: Antena 3 CNN

Un incendiu a izbucnit marți la un fânar al Grădinii Zoologice din Capitală, focul afectând o suprafață de aproximativ 2.000 metri pătrați.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București, strada Vadul Moldovei, Sectorul 1, București. (...) În momentul de față, incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2.000 metri pătrați”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov.

Potrivit ISUBIF, au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Până în momentul de față nu sunt victime. AGERPRES

Antena 3 CNN

Subiecte în articol: Grădina Zoologica incendiu
