Flăcări uriașe la Grădina Zoologică din București: pompierii intervin cu 11 autospeciale pentru stingerea unui incendiu

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice București, strada Vadul Moldovei, Sectorul 1, București. (...) În momentul de față, incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, pe o suprafață de aproximativ 2.000 metri pătrați”, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București - Ilfov.



Potrivit ISUBIF, au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.



Până în momentul de față nu sunt victime. AGERPRES

