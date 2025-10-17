Incendiu la două hale în comuna Dumbrăveni, județul Suceava. Suprafața afectată, aproximativ 2000 mp

La fața locului au fost mobilizate nouă autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare și două ambulanțe SMURD. În sprijin au fost solicitate două echipaje de la ISU Botoșani, halele incendiate fiind dispuse la distanță una față de cealaltă.

La prima hală, în care erau depozitate materiale de construcții și textile, incendiul a fost localizat și se lucrează pentru lichidare. Suprafața afectată este de aproximativ 1000 de metri pătrați.

A doua hală, aflată la o distanță de circa 200 de metri de prima clădire incendiată, are destinații multiple și arde cu flacără, forțele de intervenție lucrând pentru localizare și lichidare.

Clădirea cu funcționare multiplă are afectate un atelier auto, o magazie cu materiale plastice, o magazie cu materiale textile și acoperișul unui atelier de tâmplărie, toate pe aproximativ 1000 de metri pătrați.

Misiunea este în dinamică, pompieri continuând eforturile pentru lichidarea completă a incendiului, a informat ISU Suceava.

