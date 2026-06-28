Incendiu puternic în Portul Agigea. Mesaj Ro-Alert după degajări masive de fum. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Fum dens și intervenție de amploare în Portul Agigea. Pompierii luptă cu un incendiu izbucnit duminică dimineață

Un incendiu de amploare a izbucnit duminică dimineață în Portul Agigea, județul Constanța, provocând degajări masive de fum vizibile de la distanță. Autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației, în timp ce mai multe echipaje de pompieri intervin pentru limitarea și lichidarea incendiului. Din primele informații, nu există victime și nu a fost necesară evacuarea persoanelor din zonă.

Incendiul a izbucnit în zona Porții 10 din Portul Agigea

Un incendiu puternic s-a produs în cursul dimineții de duminică în Portul Agigea, una dintre cele mai importante zone logistice din județul Constanța. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța, flăcările au cuprins o cantitate de gunoi și fier vechi aflate în apropierea Porții 10.

Degajările masive de fum au determinat autoritățile să activeze sistemul național de avertizare Ro-Alert, pentru a informa populația din apropiere cu privire la riscurile generate de incendiul aflat în desfășurare.

Mesaj Ro-Alert din cauza fumului dens

Principalul pericol asociat incendiului îl reprezintă norii groși de fum rezultați în urma arderii deșeurilor și a materialelor metalice depozitate în zonă. Din acest motiv, autoritățile au transmis un mesaj Ro-Alert destinat persoanelor aflate în apropierea Portului Agigea, recomandând evitarea expunerii la fum și respectarea indicațiilor transmise de echipele de intervenție.

În acest moment, autoritățile monitorizează permanent evoluția incendiului pentru a preveni extinderea focului către alte suprafețe sau obiective din incinta portului.

Pompierii intervin cu forțe importante

Pentru stingerea incendiului, ISU Constanța a mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție. La fața locului acționează patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă destinată intervențiilor speciale și un echipaj SMURD pregătit să acorde primul ajutor în cazul unor eventuale situații de urgență.

La operațiunile de stingere participă și o autospecială aparținând unui operator privat care își desfășoară activitatea în Portul Agigea, contribuind la limitarea efectelor incendiului.

Intervenția este coordonată astfel încât focul să fie lichidat cât mai rapid, iar riscul propagării să fie eliminat.

Autoritățile: nu sunt victime și nu se impune evacuarea

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanța au transmis că, până la această oră, nu au fost înregistrate victime în urma incendiului.

De asemenea, autoritățile precizează că nu se impune evacuarea populației din zona afectată, însă monitorizează permanent situația și evoluția degajărilor de fum.

Operațiunea de stingere este în desfășurare, iar pompierii continuă să acționeze pentru lichidarea completă a focarelor și pentru înlăturarea oricărui risc care ar putea afecta activitatea din Portul Agigea sau comunitățile din apropiere.

Autoritățile urmează să stabilească, după finalizarea intervenției, cauza producerii incendiului și eventualele pagube materiale.

Mediafax