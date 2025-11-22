Incendiu de proporții din Capitală: 17 persoane au fost transportate la spital. Un pacient în stare gravă

Un singur pacient este în stare gravă, intubat, în urma incendiului izbucnit sâmbătă la un bloc din Sectorul 5 din București. Ministerul Sănătății prezintă situația victimelor.

Situația victimelor incendiului

Spitalul Clinic de Urgență Bagadasar-Arseni - 5 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca - 5 pacienți

Spitalul Universitar - 3 pacienți

Spitalul Militar Central - 2 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu - 2 pacienți

În afară de bărbatul în vârstă de 60 de ani transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar - Arseni care este intubat, în stare gravă, ceilalți 16 pacienți sunt conștienți, stabili, expuși doar la fum, informează Ministerul Sănătății.

Situația este în dinamică.

Un incendiu s-a produs sâmbătă într-un apartament situat pe strada Sg. Ion Nuțu, la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje, sector 5, București.

Au fost degajări importante de fum atât în apartament, cât și pe scara blocului.

152 de persoane au fost evacuate din bloc.