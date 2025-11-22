x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Locale Incendiu de proporții din Capitală: 17 persoane au fost transportate la spital. Un pacient în stare gravă

Incendiu de proporții din Capitală: 17 persoane au fost transportate la spital. Un pacient în stare gravă

de Redacția Jurnalul    |    22 Noi 2025   •   12:00
Incendiu de proporții din Capitală: 17 persoane au fost transportate la spital. Un pacient în stare gravă
Sursa foto: Hepta

În urma incendiului izbucnit astăzi, la un imobil de locuințe din Sectorul 5, 17 persoane au necesitat îngrijiri medicale de specialitate și au fost transportate la spitalele clinice de urgență din Capitală.

Un singur pacient este în stare gravă, intubat, în urma incendiului izbucnit sâmbătă la un bloc din Sectorul 5 din București. Ministerul Sănătății prezintă situația victimelor.

Situația victimelor incendiului

Spitalul Clinic de Urgență Bagadasar-Arseni - 5 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca - 5 pacienți

Spitalul Universitar - 3 pacienți

Spitalul Militar Central - 2 pacienți

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu - 2 pacienți

În afară de bărbatul în vârstă de 60 de ani transportat la Spitalul Clinic de Urgenţă Bagdasar - Arseni care este intubat, în stare gravă, ceilalți 16 pacienți sunt conștienți, stabili, expuși doar la fum, informează Ministerul Sănătății.

Citește pe Antena3.ro

Situația este în dinamică.

Un incendiu s-a produs sâmbătă într-un apartament situat pe strada Sg. Ion Nuțu, la etajul 5 al unui bloc cu 11 etaje, sector 5, București.

Au fost degajări importante de fum atât în apartament, cât și pe scara blocului.

152 de persoane au fost evacuate din bloc.

×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: incendiu capitala raniti bloc
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri