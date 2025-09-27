Incendiu de proporții la spitalul din Rădăuți. 11 pacienți au fost evacuați

La sosirea echipajelor, incendiul era localizat și stins de către personalul de pe locul de muncă, cu mijloace de primă intervenție. De asemenea, 11 pacienți au fost evacuați tot de către personalul spitalului, în zone sigure.

Pompierii militari, cu ajutorul ventilatoarelor din dotare, au evacuat fumul din spațiile afectate, au verificat restul încăperilor pentru a se asigura că nu mai există persoane rămase în zonă și au stabilit cauza probabilă de izbucnire a flăcărilor.

În urma incendiului, au ars două paturi, un scaun, materiale textile (lenjeria paturilor) și un corp de iluminat, iar două dintre saloane au fost inundate cu fum.

Incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza efectului termic al curentului electric, generat de echipamentul de iluminat defect.