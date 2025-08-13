Incendiu puternic într-o hală a unei firme din județul Sălaj

Potrivit ISU Sălaj, incendiul s-a manifestat generalizat, violent, cu flacără deschisă, la o hală de producție pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați și în interiorul unui siloz de depozitare a rumegușului, cu posibilitate de propagare la încăperile cu destinația birouri, la șopron și la alte spații de depozitare.

La fața locului au intervenit șase autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autocisternă, o autospecială de salvare de la înălțime și o autospecială de muncă operativă, cu 4 ofițeri, 21 de subofițeri și 3 soldați.

Au fost mobilizate și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Sălaj și un echipaj de poliție. Totodată, a fost solicitat sprijinul unui echipaj al societății Electrica pentru întreruperea alimentării cu energie electrică a obiectivului.

Pompierii s-au luptat cu flăcările puternice timp de mai multe ore, până ce incendiul a fost lichidat.

În urma acestuia, au ars circa 500 de metri pătrați din suprafața halei, au fost distruse utilajele depozitate în interior, aproximativ 400 de metri cubi de material lemnos semifabricat și au fost afectate un siloz de stocare al rumegușului, precum și un uscător de rumeguș.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost stabilită ca fiind scântei mecanice. Pompierii acționează în continuare pentru îndepărtarea efectelor negative.

(sursa: Mediafax)