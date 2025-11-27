Incendiu la Spitalul Județean Reșița: fum dens, Planul Roșu activat și pacienți evacuați

Un incendiu cu fum intens a izbucnit în urmă cu puțin timp la Staționarul 1 al Spitalului Județean de Urgență Reșița, în zona în care se amenajează spațiul pentru noul aparat RMN. Incidentul a fost raportat imediat, iar echipele de intervenție au acționat prompt pentru limitarea efectelor.

Potrivit managerului unității medicale, Cosmin Librimir, focul ar fi pornit într-un rost de dilatare în care s-ar fi aflat o substanță inflamabilă.

„A fost un incendiu de proporții mici, fără flacără deschisă, doar cu fum. În acest moment este stins, fără victime. Am evacuat în timp util pacienții și am întrerupt alimentarea cu energie electrică pentru a evita probleme mult mai mari”, a declarat acesta pentru Radio Reșița.

Pentru gestionarea situației, Detașamentul de Pompieri Reșița a intervenit cu două autospeciale de stingere (ASAS) și o autospecială de comandă (ASCM), în total 10 militari. Din cauza fumului dens care s-a propagat până la etajele superioare, inclusiv pe coridorul secției de Chirurgie, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Deși incendiul a fost stins rapid, degajările consistente de fum au impus evacuarea preventivă a pacienților din zonele afectate. Pompierii lucrează acum la stabilirea cauzei exacte, una dintre ipotezele analizate fiind un posibil scurtcircuit electric.

Intervenția eficientă a echipelor de salvatori și măsurile aplicate la timp au împiedicat producerea unor consecințe grave. Managerul Cosmin Librimir transmite că activitatea medicală continuă normal în zonele neafectate.

