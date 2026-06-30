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Incendiu la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău. 140 de persoane, evacuate

de Redacția Jurnalul    |    30 Iun 2026   •   10:25
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Incendiu la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău. 140 de persoane, evacuate
Incendiu la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău

Un incendiu a izbucnit, marţi dimineaţă, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău, circa 140 de persoane fiind evacuate.

Date fiind specificul obiectivului şi necesitatea coordonării eficiente a intervenţiei, a fost activată grupa operativă - Nivel I din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

"Pe timpul intervenţiei au fost evacuate 40 de persoane, iar alte aproximativ 100 de persoane s-au autoevacuat în siguranţă. În urma recunoaşterilor efectuate, pompierii au identificat focarul la nivelul grupului sanitar situat la etajul 1 al spitalului. Incendiul a fost lichidat. Au ars deşeuri menajere, hârtie şi ţigări din interiorul grupului sanitar. S-a acţionat pentru ventilarea şi aerisirea spaţiilor afectate de fum. Nu au fost înregistrate victime", au transmis reprezentanţii ISU Bacău.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgenţă două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de descarcerare, o autoscară şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă. De asemenea, la locul intervenţiei s-a deplasat şi un ofiţer din cadrul Inspecţiei de Prevenire pentru efectuarea verificărilor specifice.

Cauza probabilă a incendiului a fost focul deschis în spaţii închise.

AGERPRES

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Subiecte în articol: incendiu Spitalul Judeţean Bacău evacuare
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