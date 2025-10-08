A început pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva de la Iași

Procesiunea solemnă a fost condusă de Episcopul vicar Nichifor Botoșăneanul al Arhiepiscopiei Iașilor și a fost precedată de săvârșirea Acatistului Sfintei Parascheva.

Programul liturgic al zilei continuă cu Slujba Aghesmei, Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie, săvârșite în catedrală.

Din data de 11 octombrie, alături de moaștele Sfintei Parascheva vor fi așezate și cele ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, aduse de la Tesalonic.

Ce trebuie să știe pelerinii

Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont în permanență de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului, este îndemnul organizatorilor.

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie. De asemenea, pe portalul doxologia.ro și site-ul mmb.ro va fi afişat în timp real, non-stop, locul unde se află capătul rândului închinătorilor ce va fi dispus pe acelaşi traseu bine-cunoscut.