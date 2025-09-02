Incident grav la Cluj. Un lucrător străin a fost bătut cu brutalitate. Victima se află în comă

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc în noaptea de 26 august 2025, în jurul orei 23:40, în apropierea trecerii la nivel cu calea ferată de pe strada Cantonului.

Agresorul ar fi atacat victima folosind o bucată de lemn, lovind-o de mai multe ori la cap, spate și picioare. Leziunile necesită 40-45 de zile de îngrijiri medicale. Starea bărbatului este extrem de gravă.

„Persoana vătămată se află în comă, iar șansele de supraviețuire sunt incerte,” a transmis Parchetul Cluj. Ancheta a scos la iveală faptul că atacatorul a continuat să lovească victima chiar și după ce aceasta căzuse la pământ.

Aflat într-o zonă izolată și întunecoasă, nu există martori, iar după ce a comis atacul, agresorul a fugit, lăsând victima inconștientă, notează dcnews.ro.

Acest caz vine în contextul unor tensiuni sociale crescute, după declarații recente ale deputatului AUR Dan Tanasă, care îndemna pe rețelele de socializare la refuzul de a primii livrările efectuate de muncitorii străini, criticând aducea acestora din Asia și Africa. Însă parlamentarul nu a îndemnat la acte de violență.

Tot în data de 26 august, în București, un livrator din Bangladesh a fost victima unei agresiuni similare în Capitală.