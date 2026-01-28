Incident grav într-o școală din Mangalia: elev de 13 ani, transportat la spital după ce s-a aruncat de la etaj

Elev de 13 ani, rănit după ce s-a aruncat de la etajul unei școli din Mangalia

Un incident șocant a avut loc marți, într-o unitate de învățământ din municipiul Mangalia, unde un elev de 13 ani s-a aruncat de la etajul întâi al clădirii școlii. Evenimentul s-ar fi produs pe fondul unei stări de tensiune emoțională generate de o notă proastă.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați marți, în jurul orei 13:08, printr-un apel la numărul unic de urgență 112, cu privire la un incident grav petrecut într-o instituție de învățământ din localitate.

„Din primele cercetări a reieșit faptul că, pe fondul unei stări de tensiune emoțională provocată de un rezultat școlar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unității școlare”, a anunțat IPJ Constanța.

Incidentul s-ar fi produs în timpul recreației, pe fondul unei stări de tensiune emoțională cauzate de un rezultat școlar.

Minorul a fost preluat de un echipaj medical și transportat de urgență la spital, unde a fost supus unor investigații amănunțite. Potrivit autorităților, acesta nu este cunoscut cu afecțiuni medicale preexistente și nu a mai fost implicat în incidente similare în cadrul școlii.

În cauză a fost întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea cu exactitate a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul.

Totodată, urmează să fie sesizați reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Constanța, precum și cei ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru evaluarea situației.